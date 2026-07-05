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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

نسخه جدید آخرین دیدار بر دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش بست

نسخه جدید آخرین دیدار بر دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) نقش بست

نسخه جدیدی از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) با عنوان «آخرین دیدار» به استقبال وداع و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که میدان ولیعصر (عج) بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر با دیوارنگاره «آخرین دیدار» به پیشواز مراسم وداع و تشییع رهبر شهید رفته بود، روز گذشته ۱۳ تیر، همان طرح با طراحی گرافیک جدید به‌روز شد.

این دیوارنگاره که به آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب می‌پردازد، با طراحی عنوان مسعود نجابتی تماشایی شده است.

روی دیوارنگاره قبلی، «آخرین دیدار» و امضای رهبر شهید درج شده بود و طراح گرافیک آن سلمان جامعی و سید محمد سیدافقهی بودند اما دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) با طراحی گرافیک دانیال فرخ رونمایی شده است.

کد مطلب 6879854
آزاده فضلی

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