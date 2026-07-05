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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

برگزاری آیین‌های سوگواری و بدرقه پیکر رهبر انقلاب در مازندران

برگزاری آیین‌های سوگواری و بدرقه پیکر رهبر انقلاب در مازندران

ساری- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از تدوین برنامه جامع مراسم سوگواری و وداع با پیکر مطهر مقام معظم رهبری در سراسر استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری مراسم سوگواری و وداع با پیکر مطهر مقام معظم رهبری اظهار کرد: برنامه‌ای جامع با محوریت برگزاری مراسم در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، مصلی‌ها، بقاع متبرکه و میادین اصلی شهرهای استان تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: نخستین مراسم محوری روز دوشنبه ۱۵ تیر همزمان با اقامه نماز ظهر در مصلی‌ها، مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: همچنین همزمان با مراسم تدفین در روز ۱۸ تیر، آیین اقامه نماز لیله‌الدفن به صورت گسترده در اجتماعات مذهبی و اماکن تعیین‌شده استان برگزار می‌شود.

اصغری با بیان اینکه پس از مراسم تدفین نیز برنامه‌های سوگواری در قالب مراسم سوم در نقاط مختلف مازندران ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به تردد زائران و عزاداران به سمت مزار مطهر، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت مسیرهای ارتباطی و ارائه خدمات به مسافران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند ضمن مدیریت تردد در مسیرهای درون‌استانی و محورهای ترانزیتی، با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، میزبانی شایسته‌ای از زائران و همراهان آنان در طول مسیرهای اصلی و نقاط میانی استان داشته باشند.

کد مطلب 6879951

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