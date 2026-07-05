حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری مراسم سوگواری و وداع با پیکر مطهر مقام معظم رهبری اظهار کرد: برنامه‌ای جامع با محوریت برگزاری مراسم در تمامی مساجد، حسینیه‌ها، مصلی‌ها، بقاع متبرکه و میادین اصلی شهرهای استان تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: نخستین مراسم محوری روز دوشنبه ۱۵ تیر همزمان با اقامه نماز ظهر در مصلی‌ها، مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: همچنین همزمان با مراسم تدفین در روز ۱۸ تیر، آیین اقامه نماز لیله‌الدفن به صورت گسترده در اجتماعات مذهبی و اماکن تعیین‌شده استان برگزار می‌شود.

اصغری با بیان اینکه پس از مراسم تدفین نیز برنامه‌های سوگواری در قالب مراسم سوم در نقاط مختلف مازندران ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به تردد زائران و عزاداران به سمت مزار مطهر، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت مسیرهای ارتباطی و ارائه خدمات به مسافران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند ضمن مدیریت تردد در مسیرهای درون‌استانی و محورهای ترانزیتی، با فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، میزبانی شایسته‌ای از زائران و همراهان آنان در طول مسیرهای اصلی و نقاط میانی استان داشته باشند.