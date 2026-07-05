به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوشنبه، راهپیمایی بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید (ره) در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

تجمع اولیه در میدان شهدا و سپس راهپیمایی تا مقابل مصلای الغدیر خواهد بود.

این راهپیمایی فردا رأس ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.