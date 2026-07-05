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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

راهپیمایی مردمی عاشقان رهبر شهید (ره) در خرم‌آباد برگزار می‌شود

راهپیمایی مردمی عاشقان رهبر شهید (ره) در خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - فردا دوشنبه، راهپیمایی بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید (ره) در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوشنبه، راهپیمایی بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید (ره) در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

تجمع اولیه در میدان شهدا و سپس راهپیمایی تا مقابل مصلای الغدیر خواهد بود.

این راهپیمایی فردا رأس ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

کد مطلب 6879973

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