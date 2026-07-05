تهران با تمام توان برای بدرقه باشکوهِ «امامِ شهید» بسیج شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگویی با شبکه خبر، ضمن تبیین ابعاد شخصیت و میراث راهبردی رهبر فقید انقلاب اسلامی، از آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع خبر داد.

‌ نادعلی با اشاره به سه دهه هدایت‌های راهبردی رهبری، میراث اصلی ایشان را نه فقط در حوزه‌های دفاعی و علمی، بلکه در حوزه «تربیت انسانی» دانست و گفت: آنچه بنده از بین همه ویژگی‌ها به عنوان میراث ویژه ایشان انتخاب می‌کنم، تولید نسل تمدنی است. ایشان کاری کردند که این نسل متوجه خودش بشود و احساس بیداری پیدا کند.

‌سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر ظرافت‌های شخصیتی رهبر فقید انقلاب، ایشان را فردی «جامع‌الاضداد» توصیف کرد که همزمان دارای نگاه کلان راهبردی و جزئی‌نگری‌های انسانی بود. نادعلی در این باره گفت: دنیا حتی دشمنان ما، ایشان را به عنوان یکی از بهترین استراتژیست‌های عالم می‌شناسد. فردی که با این نگاه کلان، کشور، منطقه و محور مقاومت را هدایت می‌کرد، در عین حال بسیار جزئی‌نگر بود؛ به شکلی که حتی در جلسات عمومی با تک‌تک چهره‌های حاضر ارتباط برقرار می‌کرد و پیگیر حل مشکلات شخصی افراد بود.

وی با تشبیه شخصیت ایشان به امیرالمؤمنین (ع)، افزود: بزرگان درباره ایشان می‌گفتند که "کوچک‌شده امیرالمؤمنین" است؛ چرا که ظرافت‌های ادبی و هنری را در کنار کلان‌ترین تصمیمات سیاسی و نظامی، به عنوان مکمل هم می‌دید.

‌نادعلی در بخش دیگری از این گفتگو به اقدامات شهرداری تهران برای تسهیل حضور مردم پرداخت و تأکید کرد که تمامی امکانات مدیریت شهری به صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم است. وی گفت: از روز گذشته تمامی دستگاه‌ها در تهران بسیج شده‌اند. شهرداری تهران به دلیل گستردگی خدماتش، بیشترین حجم کار را بر عهده دارد. ناوگان مترو و اتوبوسرانی به صورت ۲۴ ساعته و رایگان در حال خدمت‌رسانی است تا دسترسی مردم به مصلی و مسیرهای تشییع به سهولت انجام شود.

‌سخنگوی شورای شهر با اشاره به هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی خاطرنشان کرد: با وجود حجم عظیم جمعیت، خوشبختانه تا این لحظه هیچ حادثه‌ای گزارش نشده و مواکب متعددی برای پذیرایی از مردم در مسیرها مستقر شده‌اند. همکاران ما در مجموعه مدیریت شهری، صادقانه و شبانه‌روزی در حال خدمت هستند تا این موج خروشان مردمی به بهترین شکل هدایت شود.

‌نادعلی در پایان با اشاره به دوران جدید و جایگاه «امامِ جوان» انقلاب اسلامی، بر لزوم وحدت و تبعیت از هدایت‌های ایشان تأکید کرد. وی با یادآوری دوران پس از رحلت امام خمینی (ره) گفت: در تاریخ خوانده‌ایم که بسیاری باور نداشتند کسی بتواند جای امام راحل را پر کند، اما خداوند خواست و رهبر عزیز ما با قوت در این جایگاه نشستند. امروز نیز در این دوره جدید، همه ما ایستاده‌ایم تا با منویات و هدایت‌های "امام مجتبی" که پرورده مکتب اسلام ناب محمدی و امام خمینی (ره) هستند، مسیر را ادامه دهیم. ملت بزرگ ایران نشان داد که حتی در لحظات سخت نیز خودشان وسط میدان هستند و اکنون همگام و گوش‌به‌فرمان رهبر جدید، برای آینده کشور گام برمی‌دارند.