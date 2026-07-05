ارائه ۲۲ هزار و ۶۴۴ خدمت اورژانسی به زائران

جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نیروهای اورژانس و بیمارستانهای صحرایی همچنان تا پایان مراسم در حالت آمادهباش کامل هستند.
وی اظهار کرد: در مجموع طی دو روز گذشته، ۲۲ هزار و ۶۴۴ نفر از خدمات اورژانس بهرهمند شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۹ هزار و ۳۳۱ نفر از طریق اورژانس ۱۱۵ خدمات دریافت کردند که ۹۵ نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: از مجموع اعزامها، ۸۴ نفر به صورت زمینی، پنج نفر از طریق اورژانس هوایی و شش نفر نیز از طریق اورژانس ریلی منتقل شدند که استفاده از ظرفیت مترو برای انتقال بیماران، برای نخستین بار انجام شد.
میعادفر با اشاره به عملکرد بیمارستانهای مستقر در مصلی گفت: ۱۳ و ۳۶۸ نفر به بیمارستانهای صحرایی مراجعه کردند و خدمات درمانی دریافت کردند.
وی درباره علت عمده مراجعات اظهار کرد: بیشتر مراجعهکنندگان به دلیل گرمازدگی، ضعف و بیحالی یا برخی علائم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه کردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: در این مدت،۳هزار ۹۸۸ نفر تحت سرمدرمانی قرار گرفتند که عمدتاً به علت ضعف، بیحالی یا گرمازدگی بود. همچنین ۵۰ نفر از این مراکز برای ادامه درمان به مراکز درمانی ارجاع شدند.
وی گفت: برای ۲۷ نفر نیز اقدامات جراحی سرپایی از جمله درمان بریدگی دست یا پا و سایر آسیبهای جزئی انجام شد.
میعادفر در تشریح اقدامات حوزه بهداشت اظهار کرد: تیمهای بهداشتی در این مدت ۹هزار و ۸۰۲ مورد بازرسی انجام دادند که در نتیجه آن، ۴۳ مورد به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۹ تن مواد غذایی مشکوک که مورد تأیید کارشناسان بهداشت نبود، جمعآوری و برای امحا ارسال شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نظارتهای بهداشتی افزود: در حوزه نظارت بر مراکز طبخ و توزیع غذا، چهار هزار و ۶۱۷ مورد سنجش و کنترل انجام شد و همچنین ۴هزار و ۵۳ مورد پایش کیفیت آب صورت گرفت و در ۴۱۷ مورد نیز به دلیل مشکوک بودن منابع، نمونهبرداری و بررسی میکروبی انجام شد.
وی درباره آخرین وضعیت استقرار نیروهای امدادی گفت: با وجود کاهش تراکم جمعیت در اطراف مصلی، تیمهای اورژانس و بیمارستانهای صحرایی همچنان فعال هستند. در برخی نقاط که ازدحام کمتر شده، بخشی از نیروها برای استراحت و تجدید قوا کاهش یافتهاند تا آمادگی لازم برای پوشش مراسم سنگین فردا و حضور در مسیر شرق به غرب را داشته باشند.
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