انتقال میراث «کلام نافذ» رهبر شهید انقلاب به نسل آینده ضروری است

مهدی جمالینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل ابعاد چندگانه شخصیت امام شهید، حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر ایشان و شهدای خانوادهشان را واکنشی نمادین به میراث ماندگار ایشان دانست.
وی تاکید کرد: این فقدان، تنها از دست دادن یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه از دست دادن منظومهای از ویژگیهای بینظیر عرفانی، علمی و مدیریتی است که جهان را با پدیدهای همچون «دردانهای بیهمتا» روبرو کرده است.
استاندار اصفهان در تشریح ابعاد شخصیتی شهید، وی را شخصیتی «حکیم و جامعالاشراف» توصیف کرد که توانسته است در نقشهای متناقضِ شاعر، خطیب، عالم، فقیه و سیاستمدار، هارمونی بینظیری ایجاد کند.
جمالینژاد با اشاره به نقش بیبدیل ایشان در مدیریت بحرانها، گفت: ایمان راسخ و استقامت ایشان در مواجهه با طوفان حوادث، در کنار اندیشههای ناب توحیدی و اعتقاد جدی به عزتملی، از ایشان شخصیتی ساخته بود که فراتر از زمان و مکان، بر پایداری و مقاومت استوار گشته بود.
وی با اشاره به زهد و سادهزیستی ایشان و دوری از تعلقات مادی، به دیدگاه عرفانی شهید درباره شهادت پرداخت و گفت: ایشان شهادت را نه یک پایان، بلکه ورود به حریم خلوت الهی و میهمان شدن بر سر سفره ضیافت خداوند میدانستند. ایشان با تبیین این که شهادت سرمایهگذاری برای بشریت و هدیهای برای مجاهدان است، خود و خانواده مکرمشان را به مصداق عروج عارفانه تبدیل کردند.
جمالینژاد ضمن ستایش از قدرت و قدرشناسی مردم ایران و بهویژه مردم اصفهان که با حضور میلیونی خود در مصلای تهران، پیام وفاداری خود را مخابره کردند، به آینده مسیر اشاره کرد.
وی با اشاره به تأثیرگذاری کلام شهید بر تودههای مردم، افزود: کلام نافذ و راهبردی ایشان همواره همچون باران رحمت بر کویر تشنه دلها جاری بود؛ امید است که با رهنمودهای داهیانه فرزند برومند ایشان، این جریان و تداوم کلام و هدایت، همچنان با قدرت ادامه یابد.
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