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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

عارف: فردا جهان شاهد حماسه‌ای از جنس عقلانیت انقلابی خواهد بود

عارف: فردا جهان شاهد حماسه‌ای از جنس عقلانیت انقلابی خواهد بود

معاون اول رییس جمهور به اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نوشت: فردا جهان شاهد حماسه‌ای از جنس عقلانیت انقلابی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی، از آمادگی کامل پایتخت برای برگزاری مراسم بدرقه پیکر امام شهید خبر داد و نوشت: «تهران با تمام ظرفیت و آغوشی گشوده، مهیای میزبانی از سیل خروشان ملت ایران است که از اقصی‌نقاط کشور روانه پایتخت شده‌اند.

وی افزود: این حضور یکپارچه از پیر و جوان، صرفاً یک وداع نیست؛ لبیک به استمرار راه امام شهید و تجلی انسجام ملی است. فردا جهان شاهد حماسه‌ای از جنس عقلانیت انقلابی خواهد بود.»

کد مطلب 6880271
محسن صمیمی

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