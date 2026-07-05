آمادگی ۳۴ پایگاه و ۸۲ خودروی عملیاتی برای مراسم تشییع رهبر شهید در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی از آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر استان قم برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی گفت: تمامی ظرفیتهای انسانی، عملیاتی و لجستیکی هلالاحمر استان قم برای پوشش هرچه مطلوبتر این مراسم بسیج شده و نیروهای امدادی تا پایان برگزاری آیین در آمادهباش کامل خواهند بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم افزود: در همین راستا ۳۴ پایگاه عملیاتی ثابت و سیار در نقاط مختلف و راهبردی شهر و محورهای مواصلاتی مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به زائران و شرکتکنندگان ارائه شود.
وی ادامه داد: این پایگاهها در محدوده حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص) و همچنین مسیرهای اصلی تردد زائران جانمایی شدهاند تا پوشش امدادی مراسم به صورت کامل انجام شود.
۸۲ خودروی امدادی و ۲ بالگرد در آمادهباش کامل هستند
بهرامی با اشاره به تجهیزات پیشبینی شده برای این مأموریت اظهار کرد: ۸۲ دستگاه خودروی امدادی و عملیاتی شامل آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، موتورآمبولانس، خودروهای نجات و خودروهای فرماندهی در نقاط مختلف استان مستقر شدهاند.
وی افزود: علاوه بر ناوگان زمینی، ۲ فروند بالگرد و ۲ دستگاه پهپاد نیز برای پشتیبانی از عملیات امدادی، پایش مستمر شرایط و پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم تصریح کرد: تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز با هدف افزایش سرعت خدماترسانی و ارتقای سطح آمادگی نیروهای امدادی در محلهای تعیین شده مستقر شده است.
بیمارستانهای سیار و تیمهای حمایت روانی مستقر شدند
بهرامی از استقرار مراکز درمانی سیار در مسیر برگزاری مراسم خبر داد و گفت: چهار بیمارستان و کلینیک سیار به همراه یک چادر RDH برای ارائه خدمات درمانی به زائران پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین ۳۸ تیم حمایت روانی سحر در کنار تیمهای سحاب و دادرس پیشرفته، خدمات امدادی، درمانی، حمایتی و روانی مورد نیاز زائران را در طول مراسم ارائه خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم خاطرنشان کرد: این تیمهای تخصصی با هدف پاسخگویی به نیازهای احتمالی شرکتکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات امدادی در محلهای تعیین شده مستقر خواهند بود.
امکانات اسکان و تغذیه اضطراری نیز فراهم شده است
بهرامی با اشاره به پیشبینی امکانات رفاهی برای زائران اظهار کرد: در کنار خدمات امدادی و درمانی، تمهیدات لازم برای اسکان و تغذیه اضطراری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: در این راستا چهار چادر رابهال، ۳۸ چادر اسکان اضطراری، نانوایی سیار و آشپزخانه سیار در نقاط از پیش تعیین شده مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز خدمات لازم به زائران ارائه شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم در پایان تأکید کرد: همه ظرفیتهای انسانی، عملیاتی و پشتیبانی جمعیت هلالاحمر استان قم با هدف برگزاری هرچه باشکوهتر، ایمنتر و منظمتر مراسم تشییع رهبر شهید به کار گرفته شده و نیروهای امدادی تا پایان مراسم با آمادگی کامل به خدمترسانی ادامه خواهند داد.
قم- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر قم از استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی برای پوشش تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۳۴ پایگاه امدادی و ۸۲ خودروی عملیاتی در خدمت مراسم تشییع رهبر شهید قرار گرف
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی از آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر استان قم برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
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