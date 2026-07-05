ادارات خراسان شمالی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی حسین فرجی اظهار کرد: با تأکید استاندار خراسان شمالی و با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم به منظور همراهی با این مراسم و تسهیل حضور کارکنان و مردم استان در آیین تشییع اتخاذ شده است.

توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: خدمات‌رسانی در مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی طبق روال معمول و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.