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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۰

ادارات خراسان شمالی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل شد

ادارات خراسان شمالی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل شد

بجنورد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی، از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی حسین فرجی اظهار کرد: با تأکید استاندار خراسان شمالی و با هدف تسهیل در رفت‌وآمد و فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم به منظور همراهی با این مراسم و تسهیل حضور کارکنان و مردم استان در آیین تشییع اتخاذ شده است.

توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: خدمات‌رسانی در مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی طبق روال معمول و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6880337

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