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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۲

تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قم–کاشان یک فوتی و هفت مصدوم داشت

تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قم–کاشان یک فوتی و هفت مصدوم داشت

قم - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان قم از امدادرسانی به هفت مصدوم و انتقال پیکر یک جان‌باخته در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزادراه قم–کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلیمانی اظهار کرد: ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۴ تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۱۴ آزادراه قم–کاشان، از سوی اورژانس و از طریق تماس با سامانه ۱۱۲، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه هشت حادثه‌دیده داشت، افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام عملیات رهاسازی، نسبت به ایمن‌سازی و تثبیت صحنه اقدام کردند.

سلیمانی ادامه داد: در این حادثه، هفت مصدوم توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و پیکر یک جان‌باخته نیز برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6880369

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