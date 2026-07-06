به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شب‌های شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید، به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور برگزار می‌شود.

این رویداد ادبی با هدف پاسداشت مقام والای رهبر شهید و بازتاب ارادت و احساسات شاعران و مردم نسبت به ایشان، در قالب چندین شب شعر در نقاط مختلف مشهد مقدس و در میان تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.

نخستین برنامه از این سلسله‌ شب‌های شعر، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می‌شود و در ادامه نیز شاعران در دیگر میادین و فضاهای عمومی شهر، تازه‌ترین سروده‌های خود را در فضایی معنوی و حماسی برای علاقه‌مندان قرائت خواهند کرد.

در شب‌های شعر «آب زنید راه را»، جمعی از شاعران شناخته‌شده و آیینی کشور با حضور در کنار مردم، اشعاری در وصف قائد شهید امت، ویژگی‌های شخصیتی، مجاهدت‌ها و آرمان‌های ایشان و نیز مضامین مقاومت، ایثار و شهادت ارائه خواهند کرد.