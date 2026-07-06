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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۶

شب‌های شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید برگزار می شود

شب‌های شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید برگزار می شود

مشهد- شب‌های شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید در میادین مختلف شهر به همت حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شب‌های شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید، به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور برگزار می‌شود.

این رویداد ادبی با هدف پاسداشت مقام والای رهبر شهید و بازتاب ارادت و احساسات شاعران و مردم نسبت به ایشان، در قالب چندین شب شعر در نقاط مختلف مشهد مقدس و در میان تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.

نخستین برنامه از این سلسله‌ شب‌های شعر، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می‌شود و در ادامه نیز شاعران در دیگر میادین و فضاهای عمومی شهر، تازه‌ترین سروده‌های خود را در فضایی معنوی و حماسی برای علاقه‌مندان قرائت خواهند کرد.

در شب‌های شعر «آب زنید راه را»، جمعی از شاعران شناخته‌شده و آیینی کشور با حضور در کنار مردم، اشعاری در وصف قائد شهید امت، ویژگی‌های شخصیتی، مجاهدت‌ها و آرمان‌های ایشان و نیز مضامین مقاومت، ایثار و شهادت ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 6880417

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