به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شبهای شعر «آب زنید راه را» در استقبال از رهبر شهید، به همت حوزه هنری خراسان رضوی و با حضور جمعی از شاعران برجسته کشور برگزار میشود.
این رویداد ادبی با هدف پاسداشت مقام والای رهبر شهید و بازتاب ارادت و احساسات شاعران و مردم نسبت به ایشان، در قالب چندین شب شعر در نقاط مختلف مشهد مقدس و در میان تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.
نخستین برنامه از این سلسله شبهای شعر، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار میشود و در ادامه نیز شاعران در دیگر میادین و فضاهای عمومی شهر، تازهترین سرودههای خود را در فضایی معنوی و حماسی برای علاقهمندان قرائت خواهند کرد.
در شبهای شعر «آب زنید راه را»، جمعی از شاعران شناختهشده و آیینی کشور با حضور در کنار مردم، اشعاری در وصف قائد شهید امت، ویژگیهای شخصیتی، مجاهدتها و آرمانهای ایشان و نیز مضامین مقاومت، ایثار و شهادت ارائه خواهند کرد.
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