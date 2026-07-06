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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

ویژه تشییع رهبر شهید انجام شد؛

آماده‌باش خراسان جنوبی؛ از ۷۶ محل اسکان تا توزیع ۳۰ هزار اقلام فرهنگی

آماده‌باش خراسان جنوبی؛ از ۷۶ محل اسکان تا توزیع ۳۰ هزار اقلام فرهنگی

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی با ۷۶ محل اسکان در مشهد، فعالیت ۴۶۰ مبلغ و تهیه و توزیع ۳۰ هزار اقلام فرهنگی در پویش «باید برخاست» در آماده‌باش فرهنگی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به، به‌کارگیری ظرفیت اسکان هیئت‌های مذهبی در مشهد مقدس برای تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در این راستا ۷۶ محل اسکان در مشهد مقدس شامل حسینیه ها، منازل و اماکن مرتبط با هیئت‌های مذهبی در اختیار زائران حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای اسکان ثبت‌نام کرده‌اند و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل تکمیل شده است، گفت: همچنین موکب‌هایی هم در مسیرهای مواصلاتی استان فعال هستند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: حدود ۳۰ موکب فرهنگی در سطح استان و شهر مقدس مشهد در حال فعالیت و ارائه خدمات فرهنگی به زائران و هیئت‌ها هستند.

وی با بیان نقش مبلغین در این برنامه‌ها گفت: ۴۶۰ مبلغ دینی مأموریت تبیین محتوای محوری با عنوان «باید برخاست» و تبیین سیره امام شهید را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه ۳۰ هزار عدد اقلام فرهنگی شامل پرچم، پیکسل، پوستر و بروشور مرتبط با آقای شهید تهیه و توزیع شده است، افزود: همچنین سه هزار پرچم با عنوان «یا ثارات الحسین» و دو هزار پرچم ویژه جبهه مردمی آماده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: ویژه‌برنامه‌های «باید برخاست» با محوریت صدا و سیما و با میدان‌داری گروه دختران حاج قاسم و مبلغین در حال اجراست.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی با تمام ظرفیت‌های موجود در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه این مراسم در خراسان بزرگ هستند، گفت: این برنامه‌ها شامل پیش از مراسم، حین مراسم در تهران، مشهد و سایر نقاط و همچنین برنامه‌های پس از تشییع تا چهلم امام شهید خواهد بود.

وی تأکید کرد: اقدامات تبیینی و برنامه‌های بصیرتی در راستای اهداف و آرمان‌های قائد شهید و بزرگداشت رهبر شهید در محلات، هیئت‌ها و میدان‌های حماسه خیابانی با خلاقیت‌های مردمی در حال انجام است.

کد مطلب 6880545

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