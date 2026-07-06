حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به، به‌کارگیری ظرفیت اسکان هیئت‌های مذهبی در مشهد مقدس برای تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: در این راستا ۷۶ محل اسکان در مشهد مقدس شامل حسینیه ها، منازل و اماکن مرتبط با هیئت‌های مذهبی در اختیار زائران حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای اسکان ثبت‌نام کرده‌اند و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل تکمیل شده است، گفت: همچنین موکب‌هایی هم در مسیرهای مواصلاتی استان فعال هستند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: حدود ۳۰ موکب فرهنگی در سطح استان و شهر مقدس مشهد در حال فعالیت و ارائه خدمات فرهنگی به زائران و هیئت‌ها هستند.

وی با بیان نقش مبلغین در این برنامه‌ها گفت: ۴۶۰ مبلغ دینی مأموریت تبیین محتوای محوری با عنوان «باید برخاست» و تبیین سیره امام شهید را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه ۳۰ هزار عدد اقلام فرهنگی شامل پرچم، پیکسل، پوستر و بروشور مرتبط با آقای شهید تهیه و توزیع شده است، افزود: همچنین سه هزار پرچم با عنوان «یا ثارات الحسین» و دو هزار پرچم ویژه جبهه مردمی آماده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: ویژه‌برنامه‌های «باید برخاست» با محوریت صدا و سیما و با میدان‌داری گروه دختران حاج قاسم و مبلغین در حال اجراست.

حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی با تمام ظرفیت‌های موجود در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه این مراسم در خراسان بزرگ هستند، گفت: این برنامه‌ها شامل پیش از مراسم، حین مراسم در تهران، مشهد و سایر نقاط و همچنین برنامه‌های پس از تشییع تا چهلم امام شهید خواهد بود.

وی تأکید کرد: اقدامات تبیینی و برنامه‌های بصیرتی در راستای اهداف و آرمان‌های قائد شهید و بزرگداشت رهبر شهید در محلات، هیئت‌ها و میدان‌های حماسه خیابانی با خلاقیت‌های مردمی در حال انجام است.