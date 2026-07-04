۱۸ موکب فرهنگی خراسان جنوبی در خدمت زائران تشییع رهبر شهید انقلاب

حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی ویژه تشییع رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: در مسیرهای ورودی استان از جمله طبس، بشرویه، عشق‌آباد و همچنین از سمت نهبندان و مرز افغانستان و پاکستان، مواکب متعددی پیش‌بینی و سازماندهی شده است که برآورد می‌شود حدود هفت تا هشت هزار زائر پاکستانی و افغانستانی از این مسیرها تردد داشته باشند.

وی افزود: مواکب مستقر علاوه بر خدمات پذیرایی و اسکان، مأموریت فرهنگی و تبلیغی هم خواهند داشت و در این مواکب، اقامه نماز، برنامه‌های معرفتی و معرفی شخصیت رهبر شهید انقلاب در دستور کار قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به حضور رهبر شهید در فردوس، گفت: چهره جهادی و تربیتی ایشان از طریق نمایشگاه‌های فرهنگی در برخی شهرستانهای مسیر برای زائران و مخاطبان تبیین خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر در مشهد و تهران، در شهرهای اصلی استان نیز آیین‌های یادبود، ختم قرآن و برنامه‌های فرهنگی ویژه زائرانی که در مسیر تردد هستند برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد از این فرصت برای معرفی هرچه بهتر شخصیت رهبر شهید انقلاب استفاده شود.

مسئول کمیته فرهنگی و قرآنی ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشییع رهبر شهید انقلاب بیان کرد: طی روزهای اخیر همایش‌های «باید برخاست» در مرکز استان ویژه جوانان و دانش‌آموزان با همکاری آموزش و پرورش و ائمه جماعات برگزار شده که محور آن روایت‌سازی و روایتگری توسط دانش‌آموزان است.

وی با بیان اینکه اعزام هیئت‌هایی به مشهد مقدس در دستور کار قرار دارد، افزود: برای تشییع رهبر شهید انقلاب حدود هشت موکب فرهنگی در خراسان جنوبی و حدود ۱۰ موکب با فعالیت فرهنگی از خراسان جنوبی در مشهد مستقر خواهند شد.

مسئول کمیته فرهنگی و قرآنی ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: همچنین با همکاری روحانیون، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و صدا و سیما، فعالیت‌های فرهنگی در مواکب منتسب به استان در مشهد ساماندهی خواهد شد.

حجت‌الاسلام سالاری با تأکید بر استفاده از ظرفیت هنرمندان و فعالان قرآنی، گفت: در این رویداد از همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری استفاده خواهد شد تا پیام و روایت این مراسم به بهترین شکل منتقل شود.

وی ادامه داد: نکته مهم این برنامه‌ها توجه به مؤلفه‌های اقتدار، بازدارندگی، الهام‌بخشی و روایت‌سازی مؤثر در افکار عمومی جهان است، موضوعی که مورد توجه همه دست‌اندرکاران این همایش و بدرقه جهانی قرار دارد.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به خدمات مواکب گفت: تلاش شده در حوزه اسکان و پذیرایی، گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی نقش‌آفرینی کنند و در بخش فرهنگی ترویج سبک زندگی رهبر شهید انقلاب در حوزه استکبار ستیزی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: پیگیری نصب المان‌ و تولید و توزیع محصولات فرهنگی در مرکز استان هم در دستور کار است تا پیام فرهنگی، تربیتی، جهادی و انقلابی رهبر شهید انقلاب به شکل گسترده‌تری منتقل شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها تبیین عمق اثرگذاری، بصیرت، دوراندیشی و حماسه‌آفرینی رهبر شهید انقلاب است و امید می‌رود با همراهی هنرمندان، رسانه‌ها، مبلغین و فعالان فرهنگی، این پیام در سطح ملی و بین‌المللی به بهترین شکل منعکس شود.