به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه‌شنبه در کمیته فرهنگی ستاد برنامه ریزی و هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (ره) با اشاره به حوادث اخیر کشور، بیان کرد: مجاهدت‌های چهارماهه اخیر، چه در سطح خانوادگی و چه در سطح اجتماعی، نشان‌دهنده همراهی کم‌نظیر یک امت در مسیر ارزش‌های قرآنی و الهی است، به‌گونه‌ای که در تاریخ کمتر نمونه‌ای از چنین حضور و پای‌کار بودن در دفاع از آرمان‌های دینی و انقلابی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: این مراسم صرفاً یک آیین بدرقه نیست، بلکه تجدید بیعت امت اسلامی، نمایش اقتدار یک ملت و استمرار مجاهدت در جبهه حق است و می‌تواند جلوه‌ای از شکست مجدد دشمن در عرصه جنگ شناختی و رسانه‌ای را به نمایش بگذارد.

حجت الاسلام سالاری ادامه داد: حضور مردم در این صحنه‌ها همواره از مهم‌ترین سرمایه‌های انقلاب اسلامی بوده و این حضور گسترده، در عرصه بین‌الملل نیز بر افکار عمومی جهان و محاسبات قدرت‌های جهانی اثرگذار خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان نقش این استان در این رویداد، اظهار کرد: بخش مهمی از مردم به‌صورت خانوادگی، کاروانی و خودرویی به سمت مشهد مقدس حرکت خواهند کرد و در مسیر، مواکب خدماتی و فرهنگی برای اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های تبیینی پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام سالاری با تأکید بر اهمیت بعد فرهنگی این رویداد، بیان کرد: کمیته‌ی فرهنگی مأموریت دارد از ظرفیت‌های تبلیغی، هنری، رسانه‌ای و محتوایی برای تبیین ابعاد این حرکت عظیم استفاده کنند تا پیام قیام لله و بعثت مردمی در سطح جامعه و مسیرهای منتهی به مراسم به‌درستی منتقل شود.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم اصلی در مشهد و قم، در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تجمعات و برنامه‌های همزمان پیش‌بینی شده تا امکان مشارکت همزمان برای همه مردم فراهم باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت مبلغین و حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: تولید محتوای تبیینی و روایت‌محور در دستور کار قرار گرفته تا ابعاد معرفتی و فرهنگی این رویداد برای اقشار مختلف جامعه تبیین شود.

حجت الاسلام سالاری با تاکید بر اینکه تشییع رهبر شهید را باید یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: این رویداد می‌تواند به‌عنوان تجلی قیام لله، استمرار مجاهدت و بیداری ملت‌ها در حافظه تاریخی کشور ماندگار شود.