معرفی ۶ پارکینگ عمومی برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری قم ضمن دعوت از مردم و زائران برای مشارکت در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، راهنمای پارکینگهای عمومی و توصیههای ترافیکی لازم را منتشر کرد.
۶ پارکینگ عمومی در نقاط مختلف شهر جهت خدمترسانی به زائران در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:
۱. پارکینگ فخاری (P1): واقع در بلوار خلیج فارس، جنب جایگاه سوخت فخاری.
۲. پارکینگ ناظمزاده (P2): واقع در بلوار ولیعصر شرقی، ابتدای خیابان ظهور.
۳. پارکینگ خضر نبی (P3): واقع در بلوار ولیعصر شرقی، ابتدای خیابان ظهور.
۴. پارکینگ انسجام (P4): واقع در بلوار جمهوری اسلامی، روبهروی بلوار انسجام.
۵. پارکینگ جمهوری (P5): واقع در بلوار جمهوری اسلامی، حاشیه بلوار.
۶. پارکینگ آیتالله بروجردی (P6): واقع در بلوار آیتالله بروجردی، حاشیه بلوار مرجعیت.
شهرداری قم بر اهمیت انضباط ترافیکی تأکید کرد و از عموم شهروندان و مسافران خواست از پارک کردن خودروها در حاشیه مسیرهای تردد و محورهای اصلی مراسم به جد خودداری کنند، چرا که این اقدام موجب بروز اختلال در تردد عمومی و کندی خدمترسانی میشود.
همچنین با توجه به پیشبینی حضور گسترده جمعیت در این مراسم، از تمامی شرکتکنندگان درخواست شده است با پیشبینی زمان کافی برای رسیدن به محل برگزاری، برنامهریزی دقیقی برای حضور بهموقع داشته باشند.
ضمن تأکید بر نقش کلیدی همکاری عمومی در برگزاری منظم این آیین، از رانندگان و زائران خواسته شده است با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین همکاری با عوامل اجرایی و نیروهای انتظامی مستقر در مسیر، در برگزاری هرچه ایمنتر و باشکوهتر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید مشارکت کنند.
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