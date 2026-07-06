به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان این شرکت با هدف پشتیبانی و خدمت به عزاداران آیین تشییع قائد شهید امت، سه دستگاه تانکر آبرسانی سیار را به استان‌های تهران و قم اعزام کرده است، گفت: این ناوگان در مجموع با ظرفیت ۲۰ هزار لیتر تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خدمت رسانی می کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: تانکر های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان علاوه بر توزیع آب به شیرهای آبخوری نیز تجهیزه شده اند تا عزاداران با سهولت بیشتری به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشند.

نادرخانی به استقرار آزمایشگاه سیار پایش کیفیت آب شرکت آبفا استان زنجان در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت نیز اشاره کرده و گفت: این آزمایشگاه به همراه تیم تخصصی کنترل کیفی در میدان انقلاب تهران مستقر شده است.

وی تاکید کرد: آزمایشگاه سیار شرکت آبفا استان زنجان با پایش شبانه روزی آب آشامیدنی تانکرها، واحد های صنفی و شیرهای آب‌ در مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب با استفاده از کیت های کلر سنجی به سنجش کیفیت آب و تائید آن در این مسیر می‌پردازند.