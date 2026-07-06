سامان کامران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعی، خرید تضمینی گندم و کلزا از امروز از طریق دو مرکز خرید مستقر در سهراه نی و روستای جانوره آغاز شده و کشاورزان میتوانند محصولات خود را به این مراکز تحویل دهند.
وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم قرار دارد، افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، بیش از ۱۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری و به مراکز تعیینشده تحویل خواهد شد.
پیش بینی خرید ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در مریوان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان ادامه داد: سطح زیر کشت کلزا نیز در سال جاری به ۱۰۰ هکتار رسیده است و پیشبینی میشود بیش از ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از تولیدکنندگان منطقه به صورت تضمینی خریداری شود.
کامران با اشاره به توسعه کشت محصولات جدید در شهرستان تصریح کرد: برای نخستین بار، کشت محصول کاملینا در مریوان با موفقیت انجام شد و این محصول با عملکردی مطلوب به مرحله برداشت رسید که میتواند زمینه توسعه کشت دانههای روغنی و تنوعبخشی به الگوی کشت منطقه را در سالهای آینده فراهم کند.
وی همچنین از آمادگی کامل ناوگان برداشت خبر داد و گفت: عملیات برداشت محصولات امسال با استفاده از ۳۲ دستگاه کمباین و ۴۵ دستگاه دروگر انجام میشود و سوخت مورد نیاز این ماشینآلات نیز از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تأمین شده تا فرآیند برداشت بدون وقفه انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان در پایان از کشاورزان خواست با تحویل بهموقع محصولات خود به مراکز خرید تضمینی، ضمن تسریع در روند خرید، در حفظ کیفیت محصول و تسهیل خدماترسانی نیز همکاری لازم را داشته باشند.
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