تشکر مسئول ستاد وداع،نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده، مسئول ستاد وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران در پیامی ضمن تشکر از خلق حماسه مردم در بدرقه آقای شهید ایران، نوشت: جلوه‌های اندوه، خشم، حماسه و خونخواهی مردم ایران در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ماه در تاریخ جهان اسلام ماندگار شد.



وی افزود: قدردانی از این وفاداری و ولایت مداری ملت عزیز و بزرگ را وظیفه خود می‌دانم گرچه پاداش این حماسه‌سازی تنها نگاه و عنایات حضرت حجت بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است که صاحب اصلی این عزا هستند.



سردار حسن زاده اشاره داشت: اینجانب به نمایندگی از همه دست‌اندرکاران و تصمیم گیران برگزاری این مراسم از همکاری و مشارکت مردم در برگزاری این ابر رویداد تاریخ معاصر ایران

که نقطه عطف گام دوم انقلاب و شکست توطئه‌های دشمن است تشکر کرده و از صبوری و تحمل آنها در قبال اقداماتی که صرفاً به دلیل اولویت قرار دادن سلامت و امنیت زائرین بوده، قدردانی می‌کنم.



وی گفت: همچنین از همه دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی و خادمان این مراسم عظیم که ابعاد بی‌نظیر اجرایی آن در آینده به ساحت ملت عرضه خواهد شد تشکر می‌کنم.



مسئول ستاد وداع، نماز و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران افزود: برگزاری چهار مراسم مستقل استثنایی از جمله میزبانی از هیئت‌های سران جهان، مراسم وداع و نماز تاریخی در مصلی بزرگ تهران و تشییع بی‌بدیل پیکر مطهر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، جز با تلاش‌های شبانه روزی همه مردم و مسئولان میسر نبود.



وی خاطرنشان کرد: امید است همه ما مشمول توجهات و عنایات ذوات مقدسه حضرات معصومین(ع) و شفاعت امام شهیدمان قرار بگیریم.