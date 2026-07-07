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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

مسیر دسترسی به مشهد از ورودی غربی بجنورد موقتاً تغییر کرد

مسیر دسترسی به مشهد از ورودی غربی بجنورد موقتاً تغییر کرد

بجنورد- همزمان با افزایش سفرها به مقصد مشهد، مسیر دسترسی از ورودی غربی بجنورد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به‌صورت موقت تغییر کرد.

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تردد زائران مراسم تشییع قائد شهید امت و پیش‌بینی افزایش حجم سفرها به سمت مقصد مشهد مقدس در روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۱۶ تا ۲۰ تیرماه)، با هماهنگی استانداری و پلیس راه استان، مسیر تردد از ورودی غربی شهر بجنورد به سمت مشهد تغییر یافت تا از ظرفیت کنارگذر بجنورد برای روان‌سازی ترافیک استفاده شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی افزود: به منظور تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای، اقدامات لازم از جمله آرام‌سازی ترافیک، خط‌کشی، آشکارسازی مسیر جایگزین و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در محل اجرا شده است.

میقانی با اشاره به حضور مستمر نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: گشت‌های راهداری و پلیس راه به صورت ۲۴ ساعته در این محدوده مستقر هستند و بر وضعیت تردد و ایمنی مسیر نظارت خواهند داشت.

وی همچنین از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بخصوص سرعت مطمئنه، مسیرهای تعیین‌شده را دنبال کنند و ادامه داد: ضمن پوزش از مترددین به جاده قدیم بدرانلو، به دلیل اجرای این طرح، دوربرگردان‌ بیدک و شهرک صنعتی به صورت موقت مسدود شده و پس از پایان تردد زائران، بازگشایی خواهد شد.

کد مطلب 6881367

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