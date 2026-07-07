https://mehrnews.com/x3cw4v ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶ کد مطلب 6881387 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶ گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم(ص)قم قم - در این ویدئو گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم (ص) قم را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6881387 کپی شد مطالب مرتبط کاروان «راویان وداع» با حضور۸۰ هنرمند از مرکزی عازم قم شد قابهایی از آیین تشییع پیکر امام شهدا و خانواده ایشان در قم تشییع آقای شهید در قم؛ میکشیم میکشیم آن که اماممان کشت اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد جمکران - ۲ آمادهباش شبانهروزی راهداری خراسان جنوبی برای خدمت به زائران مشهد مسیر دسترسی به مشهد از ورودی غربی بجنورد موقتاً تغییر کرد ضدعفونی ستاد بدرقه مهدیشهر برای میزبانی بهداشتی از زائران شهید اسلامی: صنعت هستهای ایران مرهون هدایتها و حمایتهای امام شهید است برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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