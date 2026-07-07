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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم(ص)قم

گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم(ص)قم

قم - در این ویدئو گزارش خبرنگار مهر از تشییع آقای شهید ایران حوالی بلوار پیامبراعظم (ص) قم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881387

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