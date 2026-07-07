  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

تشریح اقدامات حوزه خدمات شهری در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

تشریح اقدامات حوزه خدمات شهری در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، به تشریح خدمات شهری مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در پایتخت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، با اشاره به عملیات گسترده پاکیزگی مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران، گفت: ۱۲۵۰ مخزن پسماند در معابر فرعی مستقر شد، ۹۲ کیلومتر از مسیر به‌صورت مستمر نظافت شد، ۱۲ هزار تن پسماند جمع‌آوری و منتقل شد و ۴۵ کیلومتر از مسیر نیز شستشو شد. برای اجرای این عملیات، ۷۴۳۴ نیروی خدمات شهری و ۳۶۶ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات نظافت به‌کار گرفته شدند و ۸۶ تن کیسه پسماند نیز میان نیروهای خدماتی توزیع شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: در بخش ایمنی، ۱۱۵۰ دستگاه ماشین‌ آلات، ۱۶۰۰ نیروی انسانی و ۴۳۰ دستگاه تجهیزات تخصصی در طول مسیر مستقر شدند و ۱۰۰ نقطه مخاطره احتمالی نیز به‌ صورت مستمر پایش شد. همچنین عملیات مه‌پاشی و خنک‌سازی در طول مسیر و میدان آزادی با استفاده از واترجت، نردبان و سایر تجهیزات انجام گرفت تا شرایط مناسبی برای حضور عزاداران فراهم شود.

وی با بیان اینکه خدمات امدادی نیز به‌صورت ویژه پیش‌بینی شده بود، افزود: ۳۰ دستگاه آمبولانس در نقاط مختلف مستقر شدند و جانمایی این تجهیزات در ۱۳ بیمارستان و ۳ پایانه انجام گرفت تا در صورت نیاز خدمات درمانی و امدادی بدون وقفه ارائه شود.

گودرزی همچنین از حضور ۲۷۰۰ نیروی کارگری پشتیبان، بازپیرایی ۴۵ کیلومتر از مسیر تشییع و فضاسازی ۹۱۷ بوستان واقع در شعاع یک کیلومتری مسیر خبر داد و گفت: در حوزه انضباط شهری نیز ۳۰۰ خودروی عملیاتی، ۸۰ موتورسیکلت و ۱۰۴۲ نیروی انضباط شهری برای جلوگیری از سد معبر و تسهیل تردد عزاداران در مسیر مستقر بودند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هماهنگی قرارگاه خدمات شهری و مشارکت مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران انجام شد تا مراسم تشییع آقای شهید ایران با بالاترین سطح آمادگی، نظم و کیفیت خدمات شهری برگزار شود.

کد مطلب 6881375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها