هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی دربرخی ساعات (پیرو هشدار دریایی سطح زرد مورخ ۱۴ تیر) و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار چهارشنبه (۱۷ تیر) و پایان آن پنجشنبه (۱۸ تیر) خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی تا ۶۰ کیلومتر در ساعت )، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر ) از مخاطرات این هشدار است.
وی گفت: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.
وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.
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