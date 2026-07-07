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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

بدرقه امام خامنه‌ای، هزینه‌ی شیعه را برای دشمن «غیرقابل تصور» می‌کند

بدرقه امام خامنه‌ای، هزینه‌ی شیعه را برای دشمن «غیرقابل تصور» می‌کند

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، با تأکید برضرورت تبدیل وداع با امام شهید به یک رویداد راهبردی، گفت: بدرقه ایشان باید هزینه‌ تعرض به ایران راچنان بالا ببرد که دشمن حتی نتواند به فکر آن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی امامی، مدیر گروه حکمرانی و اداره عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به جایگاه راهبردی بدرقه و وداع با رهبر معظم انقلاب، آن را گامی تعیین‌کننده در معادلات قدرت منطقه دانست و اظهار داشت:«بدرقه حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای، نه یک مراسم تشریفاتی، بلکه یک اقدام استراتژیک است. باید به دشمن بفهمانیم که هزینه‌های تعرض به ایران اسلامی و خون‌خواهی شیعه، به‌مراتب فراتر از محاسباتشان است. این وداع، باید چون قیام حسینی، جلوه‌ای از ایستادگی و پیوند عمیق امت با رهبری را به رخ جهان بکشد.»

وی با تأکید بر اینکه این بدرقه می‌تواند «تصویر وحشت‌آوری از اتحاد ملی» در ذهن دشمنان ترسیم کند، افزود:«ما باید با برنامه‌ریزی دقیق، نشان دهیم که امام شهیدمان، برای دشمن خطرناک‌تر از امام زنده است. این پیام نباید با شعار، بلکه با حضور پرشور، انسجام و اراده‌ای عملی منتقل شود.»

پیروزی تاریخی؛ از باور تا استقامت

امامی در ادامه، با تشبیه وضعیت کنونی ایران به نقاشی معروف شهید چمران (یک شمع کوچک در تاریکی مطلق)، گفت:«ایران امروز همان شمع روشن در ظلمت استکبار است؛ تا این نور باقی است، تمام اقتدار پوشالی آمریکا زیر سؤال می‌رود و این نور، به مرور سایر نقاط جهان را به خود متصل می‌کند.»

وی عامل اصلی بی‌اثری خط‌مشی «ضربه سریع» دشمن را «باور عمومی به توانستن» دانست و تصریح کرد: «بزرگترین پیروزی، شکل‌گیری این باور در میان مردم و مسئولان بود که ایران می‌تواند. این پیروزی تاریخی، هرچند بی‌نظیر است، اما تبیین آن باید گام‌به‌گام و با استقامت مستمر همراه باشد؛ چراکه در جنگ‌های مدرن، هیچ ضربه‌ای تمام‌کننده نیست و ما باید همزمان با مقاومت، به خدمت‌رسانی و بهبود معیشت نیز بپردازیم.»

تأکید بر نقش رسانه و نخبگان در تثبیت پیروزی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها و تحلیلگران در بازنمایی این اقتدار، خاطرنشان کرد: «رسانه‌ها باید عظمت این وداع و پیروزی را با زبانی ساده و امیدبخش برای مردم روایت کنند تا همگان درک کنند که نرسیدن دشمن به هدف، خود اوج اقتدار ماست. این مسیر نیازمند اتحاد، برنامه‌ریزی و توکل بر لطف الهی است که بدون آن، هیچ‌گاه به ثمر نمی‌رسد.»

کد مطلب 6881572
محسن صمیمی

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