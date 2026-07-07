به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی امامی، مدیر گروه حکمرانی و اداره عمومی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به جایگاه راهبردی بدرقه و وداع با رهبر معظم انقلاب، آن را گامی تعیینکننده در معادلات قدرت منطقه دانست و اظهار داشت:«بدرقه حضرت آیتالله شهید سید علی خامنهای، نه یک مراسم تشریفاتی، بلکه یک اقدام استراتژیک است. باید به دشمن بفهمانیم که هزینههای تعرض به ایران اسلامی و خونخواهی شیعه، بهمراتب فراتر از محاسباتشان است. این وداع، باید چون قیام حسینی، جلوهای از ایستادگی و پیوند عمیق امت با رهبری را به رخ جهان بکشد.»
وی با تأکید بر اینکه این بدرقه میتواند «تصویر وحشتآوری از اتحاد ملی» در ذهن دشمنان ترسیم کند، افزود:«ما باید با برنامهریزی دقیق، نشان دهیم که امام شهیدمان، برای دشمن خطرناکتر از امام زنده است. این پیام نباید با شعار، بلکه با حضور پرشور، انسجام و ارادهای عملی منتقل شود.»
پیروزی تاریخی؛ از باور تا استقامت
امامی در ادامه، با تشبیه وضعیت کنونی ایران به نقاشی معروف شهید چمران (یک شمع کوچک در تاریکی مطلق)، گفت:«ایران امروز همان شمع روشن در ظلمت استکبار است؛ تا این نور باقی است، تمام اقتدار پوشالی آمریکا زیر سؤال میرود و این نور، به مرور سایر نقاط جهان را به خود متصل میکند.»
وی عامل اصلی بیاثری خطمشی «ضربه سریع» دشمن را «باور عمومی به توانستن» دانست و تصریح کرد: «بزرگترین پیروزی، شکلگیری این باور در میان مردم و مسئولان بود که ایران میتواند. این پیروزی تاریخی، هرچند بینظیر است، اما تبیین آن باید گامبهگام و با استقامت مستمر همراه باشد؛ چراکه در جنگهای مدرن، هیچ ضربهای تمامکننده نیست و ما باید همزمان با مقاومت، به خدمترسانی و بهبود معیشت نیز بپردازیم.»
تأکید بر نقش رسانه و نخبگان در تثبیت پیروزی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پایان با اشاره به نقش رسانهها و تحلیلگران در بازنمایی این اقتدار، خاطرنشان کرد: «رسانهها باید عظمت این وداع و پیروزی را با زبانی ساده و امیدبخش برای مردم روایت کنند تا همگان درک کنند که نرسیدن دشمن به هدف، خود اوج اقتدار ماست. این مسیر نیازمند اتحاد، برنامهریزی و توکل بر لطف الهی است که بدون آن، هیچگاه به ثمر نمیرسد.»
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