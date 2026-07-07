برخورد پژو ۴۰۵ با نیوجرسی در محور گیلاوند؛ سه نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباپور، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور سرازیری منطقه گیلاوند خبر داد.
وی که سرپرست جمعیت هلالاحمر دماوند است، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با نیوجرسی در محدوده دوربرگردان قبل از پلیسراه گیلاوند، تیم عملیاتی این جمعیت به محل حادثه اعزام شد.
باباپور افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، یکی از مصدومان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه سر، ابرو و بینی و خونریزی شدید، برای ادامه درمان به بیمارستان سوم شعبان منتقل شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان دماوند ادامه داد: یکی دیگر از مصدومان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت و مصدوم سوم نیز خدمات امدادی سرپایی را در محل حادثه دریافت کرد.
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