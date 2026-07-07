۵ مصدوم در دو تصادف پیاپی در مسیر خرانق-ساغند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطباییفر اظهار داشت: نخستین حادثه صبح چهارشنبه از سوی اورژانس خرانق به پایگاه امداد و نجات بینشهری خرانق یادمان شهید احمدی روشن گزارش شد. این حادثه که ناشی از تصادف دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۵ محور خرانق به ساغند بود، بلافاصله تیم امداد و نجات جاده ای خرانق به محل حادثه اعزام شد.
وی با اشاره به سرعت عمل نجاتگران افزود: عوامل امدادی پس از رسیدن به محل حادثه و اقدام به تثبیت صحنه، ایمنسزانس به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: انجام اقدامات پیشبیمارستانی برای ۴ مصدوم با همراهی دیگر عوامل امدادی در صحنه، توسط آمبولانس اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال داده شدند.
طباطباییفر در ادامه به حادثه دوم در همین محور اشاره کرد و گفت: درست در لحظه پایان عملیات اول گزارش حادثه دیگری مبنی بر برخورد رخبهرخ یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه تریلی رنو در کیلومتر ۲۵ محور ساغند به خرانق از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان دریافت شد.
معاون امداد و نجات هلال احمر استان یزد تصریح کرد: تیم امدادی مستقر در منطقه بیدرنگ و بدون فوت وقت در همان ساعت به سمت محل حادثه دوم حرکت کردند.
وی ادامه داد: این حادثه ۲ نفر حادثهدیده داشت که ۱ نفر از آنها دچار مصدومیت شده بود. نجاتگران اقدام به تثبیت جاده، ایمنسازی صحنه و ارائه خدمات پیشبیمارستانی به مصدوم نمودند و مصدوم توسط عوامل اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری و همافزایی ارگانهای حاضر در صحنه از جمله عوامل اورژانس ۱۱۵، نیروی انتظامی و پلیس راهور، از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، بهویژه در محورهای کویری و در ساعات ابتدایی صبح، از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند.
طباطباییفر همچنین تأکید کرد: شماره ۱۱۲ ندای امداد هلالاحمر به صورت شبانهروزی و بدون نیاز به سیمکارت در گوشیهای تلفن همراه، آماده دریافت گزارشهای حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان است و شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه جادهای، در اولین فرصت با این شماره تماس بگیرند.
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