  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

استقرار موکب‌های بین‌راهی در گلستان برای افزایش ایمنی سفر زائران

استقرار موکب‌های بین‌راهی در گلستان برای افزایش ایمنی سفر زائران

گرگان- رئیس پلیس راه گلستان گفت: موکب‌های بین‌راهی با هدف فراهم کردن استراحت رانندگان و افزایش ایمنی سفر زائران مشهد و تهران در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده‌اند.

سرهنگ محمود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هماهنگی پلیس راه و پلیس راهور استان، موکب‌هایی در محورهای مواصلاتی، کمربندی‌ها و مسیرهای پرتردد گلستان برپا شده است تا خدمات لازم به مسافران و زائرانی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور پیدا می کنند، ارائه شود.

وی افزود: این موکب‌ها به‌عنوان محل توقف و استراحت رانندگان و مسافران در نظر گرفته شده‌اند تا زائران پیش از ادامه مسیر، استراحت کافی داشته باشند و با آمادگی بیشتری به سفر خود ادامه دهند.

رئیس پلیس راه گلستان با تأکید بر اهمیت مدیریت خستگی رانندگان، گفت: استراحت کافی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی است و پلیس همواره بر انجام سفر ایمن و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی تأکید دارد.

شهرکی ادامه داد: در این موکب‌ها علاوه بر فراهم شدن فضای مناسب برای استراحت، از مسافران با نوشیدنی‌های گرم نیز پذیرایی می‌شود تا رانندگان پس از تجدید قوا، مسیر خود را با ایمنی بیشتری ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد و گفت: امید است با همکاری رانندگان در رعایت توصیه‌های پلیس، تمامی زائران سفری ایمن داشته باشند و به سلامت به مقصد برسند.

کد مطلب 6881787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها