به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل محبان عصر سه شنبه در آیین بدرقه اعضای جوانان و نیروهای درمان و امدادی جمعیت هلال احمر که در محل ستاد جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد ، از اعزام ۶۰۰ نفر از نیروهای امدادی، نجاتگران و داوطلبان این استان برای خدمت‌رسانی در مشهد مقدس خبر داد.

محبان افزود: امروز در مجموع ۶۰۰ نفر از اعضای داوطلب، نجاتگران، تیم‌های امداد و نجات و تیم‌های درمان اضطراری جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: در مرحله نخست، نیروهای شهرستان‌های استان صبح امروز با ۹ دستگاه اتوبوس به محل استقرار خود اعزام شدند و مرحله دوم اعزام نیز با حضور نیروهای شهرستان بجنورد و سایر تیم‌ها در نوبت عصر انجام خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با اشاره به مأموریت نیروهای اعزامی گفت: اعضای اعزامی شامل تیم‌های امداد و نجات، تیم‌های داوطلبی و تیم‌های درمان اضطراری هستند که در نقاط تعیین‌شده مستقر شده و خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی لازم را به زائران ارائه خواهند کرد.

محبان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسئولیت پوشش امدادی محدوده فرودگاه مشهد تا میدان ۱۵ خرداد بر عهده جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی است و تیم‌های درمان اضطراری نیز در ترمینال مسافربری مشهد مستقر خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: نشست‌های توجیهی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای نیروهای اعزامی امشب و فردا برگزار خواهد شد تا خدمات‌رسانی با آمادگی کامل و هماهنگی مناسب انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همدلی نیروهای اعزامی، خدمات مؤثر و شایسته‌ای به زائران و مردم ارائه شود.