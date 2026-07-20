ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز عملیات پوشش امدادی راهپیمایی اربعین حسینی، تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با بدرقه مسئولان استانی، برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عازم مرز مهران شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی افزود: این تیمها با بهرهگیری از نیروهای آموزشدیده، تجهیزات تخصصی امداد و نجات و آمادگی کامل عملیاتی، در طول مأموریت خدمات امدادی، کمکهای اولیه، پاسخگویی به حوادث احتمالی و حمایت از زائران را ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد: امدادگران خراسان شمالی در محلهای تعیینشده در مرز مهران مستقر میشوند و در کنار سایر نیروهای امدادی کشور، مسئولیت تأمین ایمنی و سلامت زائران اربعین حسینی را بر عهده خواهند داشت.
محبان با اشاره به اجرای طرح ملی امداد اربعین گفت: اعزام نیروهای عملیاتی استان بخشی از برنامه سراسری جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران برای پوشش امدادی بزرگترین اجتماع مذهبی جهان است.
وی بیان کرد: امدادگران خراسان شمالی همانند سالهای گذشته با روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت، در کنار زائران حسینی حضور خواهند داشت و همه توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب به کار میگیرند.
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