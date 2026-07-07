به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت برگزاری آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید اظهار کرد: این رویداد تنها یک مراسم معمول نیست، بلکه تجلی‌گاه همدلی، قدرشناسی و پیوند ناگسستنی مردم دارالمومنین همدان با آرمان‌هایی است که در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

وی افزود: جامعه فرهنگ و هنر استان همدان با شعار «هنرمندان ایران، عاشقانه جانِ ایران را بدرقه خواهند کرد»، با زبان هنر، ادبیات و روایت، سهم خود را در ثبت و جاودانه‌سازی این لحظات تاریخی ایفا خواهد کرد تا جلوه‌ای ماندگار از ارادت ملت ایران به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با دعوت از عموم مردم، شاعران، نویسندگان، اهالی رسانه و خانواده‌های همدانی برای شرکت در این آیین تصریح کرد: حضور پرشور در ویژه‌برنامه «وداع با خورشید»، نمادی از وحدت و پاسداشت مجاهدت‌های رهبر شهید است که بی‌تردید برگ زرینی در تاریخ همدلی مردم این دیار خواهد بود.

وی اضافه کرد: برنامه «وداع با خورشید» فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار می‌شود و در این ویژه‌برنامه، هنرمندان استان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، فضای این آیین معنوی را همراهی خواهند کرد.