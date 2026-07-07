تمامی مسیرهای منتهی به مشهد برای زائران باز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید هاشم غیاثی ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با ابلاغ شورای عالی امنیت ملی و تقسیم کار صورت‌گرفته میان دستگاه‌های لشگری و کشوری، تمامی تمهیدات اجرایی، امنیتی، ترافیکی و خدماتی برای برگزاری شایسته مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس اندیشیده شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری مراسم تشییع در استان‌های تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا ساختارهایی را ابلاغ کرد و تقسیم کاری انجام شد تا کارها دنبال شود. ستاد عالی با مسئولیت ریاست‌جمهوری و دبیری قائم‌مقام وزیر کشور جلسات متعددی داشت و هم جلسات شورای عالی و هم جلسات شورای امنیت کشور برگزار شد. در این جلسات با اتفاق استاندار، استانداران سه استان مسئولیت ستاد برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی را بر عهده گرفتند و مسئولیت ستاد اجرایی و امنیت در سه استان به سپاه واگذار شد که ما در تعامل با فراجا، اداره اطلاعات، دستگاه قضایی و سایر بخش‌ها موضوعات امنیتی را دنبال می‌کردیم.

وی افزود: در حوزه ستاد اجرایی نیز در قالب کمیته‌ها فعال بودیم و به طور میانگین روز در میان در طول این دو سه ماه گذشته جلسات شورای تأمین تشکیل می‌شد و جانشین ستاد از طرف استاندار، در جلسات به عنوان نماینده و مسئول کمیته‌ها حضور پیدا می‌کرد و گزارش‌ها را در جلسات شورای تأمین ارائه می‌داد تا موضوعات تعیین تکلیف شود.

غیاثی بیان کرد: وزارت امور خارجه نیز مسئولیت مهمانان خارجی را در کشور داشت و به تبع آن در استان‌ها نمایندگی وزارت امور خارجه این مسئولیت را عهده‌دار بود و برنامه‌هایی را برای مهمانانی که از کشورهای مختلف اعلام آمادگی کرده بودند، در دستور کار دارد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع)افزود: ما بعد از شهادت ایشان با علم به اینکه می‌دانستیم تدفین در مشهد انجام می‌شود و تشییع مقدمه آن است، جلساتی برگزار کردیم. حدود هفت مسیر را برای مراسم تشییع پیش‌بینی کردیم و سه نقطه را هم برای مراسم وداع در نظر گرفتیم تا ظرفیت حضور مردم را داشته باشد. محاسن این نقاط بررسی شد و در نهایت ابتدا به یک مسیر راهپیمایی و یک نقطه وداع رسیدیم. در تعاملی که با مسئولین مرتبط با بیت شریف داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر تشییع به حرم مطهر ختم نشود بی معناست، لذا تصمیم جمعی گرفته شد؛ یعنی این تصمیمی نیست که بنده به عنوان خادم در حوزه سپاه یا استاندار به تنهایی گرفته باشیم، بلکه تصمیم جمعی شورای تأمین، مسئولین کمیته‌ها و بعضی از بزرگان استان در تعامل با متولیان بیت بود که مراسم راهپیمایی در این مسیر انجام شود. شاید محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، اما همه مسئولین تلاش کردند که وقتی به این جمع‌بندی رسیدیم، کار به شکلی بیفتد که کوچک‌ترین حاشیه و حادثه‌ای به وجود نیاید.

وی گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها در زمان مقرر انجام شده و عنایت خداوند و امام رضا (ع) شامل حال خواهد شد. همان‌طور که در تهران و قم مراسم در سلامت برگزار شد، امیدواریم در نجف و کربلا و در نهایت مراسم تشییع و تدفین در مشهد هم بدون کوچک‌ترین مسئله‌ای به سرانجام برسد.

غیاثی با اشاره به وظایف آستان قدس رضوی تصریح کرد: در تقسیمی که شورای عالی امنیت ملی انجام داد، مراسم طواف، نماز و تدفین به عهده آستان قدس رضوی گذاشته شد، اما آنچه مورد اتفاق‌نظر است پیوستگی مراسم تشییع و مراسمات حرم مطهر منتهی به تدفین پیکرهای مطهر است. ما خود را مسئول می‌دانیم که به آستان قدس کمک کنیم. تولیت محترم نیز بارها فرمودند آستان هر آنچه در امکان دارد در اختیار مراسم خواهد گذاشت. امروز همدلی و اتفاق‌نظر بین مسئولین بخش‌های خصوصی، دولتی، لشگری و کشوری عیان است و همه در کنار مردم حضور مؤثری دارند. ما در مشهد تجربه تشییع پیکرهای مطهری مثل حاج قاسم سلیمانی و شهید رئیسی را داریم. تفاوت‌هایی به جهت جمعیتی ممکن است وجود داشته باشد ولی باید همه تلاش خود را معطوف کنیم تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها و آرامش مردم، مراسم را به سرانجام برسانیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: دستگاه‌های لشگری، کشوری و آستان قدس با آمادگی کامل شرایط میزبانی را برای زائران و عزادارانی که در این ماه محرم به مشهد مشرف می‌شوند برقرار می‌کنند. ما دینی نسبت به این شخصیت داریم؛ دیشب در جلسه‌ای با حضور برخی از نزدیکان ایشان مطرح شد که آن زمان برای یک ماه خواستند از مشهد خارج شوند اما نزدیک ۴۸ سال طول کشید و اکنون به موطن خود بازمی‌گردند، لذا همه تلاش خود را از سر اخلاص می‌کنیم تا دین خود را به بهترین شکل ادا کنیم.

وی درباره وضعیت بازگشایی حرم مطهر رضوی توضیح داد: جریان زیارت و تردد زائران در صحن‌های پیرامونی حرم مطهر به صورت مستمر و بدون وقفه برقرار است. برخی در فضای مجازی گفته بودند ممکن است صحن‌ها تعطیل شود، اما صحن‌های مطهر به طور مستمر باز هستند و جریان زیارت فعال است. به طور طبیعی ممکن است برای تشرف به روضه منوره ساعاتی محدودیت ایجاد شود که بلافاصله بعد از مراسم تدفین بازگشایی می‌شود. آستان قدس تأکید دارد که اولویت در همه حال زیارت امام معصوم است و تدفین نباید زیارت اصلی امام هشتم را تحت‌الشعاع قرار دهد. جریان زیارت فعال است و بعد از تدفین نیز دلدادگان به زیارت نائل خواهند شد.

غیاثی در خصوص تمهیدات ترافیکی گفت: ما در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس هیچ‌گونه محدودیتی نداریم و تمهیدات ترافیکی با هماهنگی بخش‌های انتظامی اندیشیده شده است. ممکن است محدودیت‌هایی در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر در ساعات تشییع و ساعاتی قبل از آن اعمال شود که طبیعی است و تمهیدات لازم برای سفری ایمن و روان فراهم است. مراسم قطعی استقبال و تشییع از خیابان امام رضا (ع) تا حرم مطهر است و تمام مسیرهای پیرامونی به سیستم‌های تصویری و صوتی مناسب مجهز شده‌اند. برنامه‌های متنوعی از جمله ختم قرآن و حضور مداحان کشوری و استانی در خیابان‌های منتهی به خیابان امام رضا (ع)، میدان ۱۵ خرداد، خیابان جمهوری و خرمشهر پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: برای اقامه نماز در صحن انقلاب نیز تمهیدات لازم در خیابان‌های بالاخیابان، پایین‌خیابان و بلوار طبرسی اندیشیده شده تا زائران بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تدفین نیز خدمات‌دهی در حوزه‌های اسکان، کالاهای اساسی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان به طور مستمر ادامه خواهد داشت، چرا که زائران ورودی برای زیارت و حضور در مراسم تشییع در مشهد ماندگار خواهند بود و ما تکلیفا وظیفه داریم خدمات‌رسانی را ادامه دهیم. سخنگوی ستاد نیز آقای شاد تعیین شده‌اند که اطلاع‌رسانی‌ها را انجام می‌دهند.