به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هوشمند اظهار کرد: شایعات منتشرشده درباره بسته شدن درب‌های حرم مطهر رضوی در روزهای آینده صحت نداشته و ‌همان‌گونه که در اطلاعیه‌های رسمی اعلام شد، درب‌های حرم مطهر امام رضا(ع) تحت هیچ شرایطی بسته نخواهد شد.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی بیان کرد: آستان قدس رضوی همه ظرفیت‌های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم به کار گرفته و تمامی بخش‌های اجرایی، خدماتی و پشتیبانی در آماده‌باش کامل قرار دارند و تلاش شده با استقرار موکب‌ها، زائرسراها و ... بهترین خدمات به زائران‌ ارائه شود.

وی گفت: تصمیم‌گیری نهایی محل تدفین رهبر شهید انقلاب ‌بر عهده خانواده محترم رهبر شهید است و هر زمان که خانواده صلاح بدانند، جزئیات آن‌ رسما اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هوشمند بیان کرد: آنچه تاکنون پیش‌بینی شده، انتخاب مکانی است که امکان زیارت همزمان برای بانوان و آقایان به بهترین شکل فراهم باشد تا زائران بتوانند بدون محدودیت به زیارت مشرف شوند.

رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی ادرباره اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب نیز هنوز در این خصوص جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته و درباره شخصیت اقامه‌کننده نماز تصمیم رسمی اعلام نشده است، اما به طور قطع این آیین در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

وی گفت: درباره تدفین اعضای خانواده رهبر شهید در کنار ایشان، برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس انجام شده‌ اما اعلام رسمی جزئیات و تصمیم نهایی نیز بر عهده خانواده محترم رهبر شهید خواهد بود.