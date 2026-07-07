برگزاری ۱۷۰ برنامه در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب در رزن

حجتالاسلام رضا ایمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام تشییع آقای شهید ایران، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، مذهبی و قرآنی در سطح شهرستان رزن پیشبینی شده که در مجموع حدود ۱۷۰ برنامه تا تاریخ ۲۶ تیرماه اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به 2 برنامه محوری این ایام افزود: نخستین مراسم روز هجدهم تیرماه همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع رزن برگزار میشود که با توجه به تقارن این روز با سالروز شهادت امام سجاد (ع)، با حضور عموم مردم، هیئتهای مذهبی، روحانیون، مبلغان، بانوان و فعالان فرهنگی همراه خواهد بود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رزن ادامه داد: در این مراسم از سخنران استانی و قاری بینالمللی قرآن کریم دعوت شده است و پس از پایان برنامه نیز سفره اطعام انجام خواهد شد.
حجت الاسلام ایمانی بیان کرد: دومین برنامه محوری نیز روز نوزدهم تیرماه همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شهر دمق برگزار میشود که با حضور مردم بخش دمق و سخنرانی امام جمعه این شهر همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامههای شهرستان تنها به این دو مراسم محدود نمیشود، تصریح کرد: از ۱۸ تا ۲۶ تیرماه، حدود ۲۰ مسجد شاخص در شهرها و روستاهای شهرستان رزن برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار خواهند کرد که بخشی از آن در بخش مرکزی و بخشی نیز در بخش سردرود اجرا میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رزن خاطرنشان کرد: برگزاری حدود ۱۰۰ ختم قرآن در مساجد، هیئتهای مذهبی، پایگاههای بسیج، خانههای قرآن و محافل بانوان، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری و مشارکت گسترده گروههای مردمی از جمله برنامههای پیشبینی شده در این ایام است.
حجت الاسلام ایمانی با اشاره به اینکه کاروانهای مردمی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به تهران اعزام شد، ادامه داد: همچنین برگزاری کاروان خودرویی در سطح شهرستان نیز از دیگر برنامههای این مناسبت به شمار میرود.
وی تاکید کرد: تمامی این برنامهها با هدف پاسداشت مقام رهبر شهید، تقویت وحدت و مشارکت مردمی و گرامیداشت ارزشهای دینی و انقلابی در سطح شهرستان رزن برگزار خواهد شد.
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