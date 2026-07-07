به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در سخنانی با اشاره به برگزاری آیین باشکوه بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این مراسم، صحنه‌ای از وحدت، همدلی و تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان است.

وی افزود: در اجرای دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر اینکه شهرداری خرم‌آباد معین استان قم است، تمامی بخش‌های شهرداری خرم‌آباد برای ارائه خدمات مطلوب بسیج شده‌اند تا شهروندان بتوانند با آرامش و سهولت در این مراسم حضور پیدا کنند.

شهردار خرم‌آباد، گفت: خدمت به مردم در چنین مناسبت‌های بزرگ ملی و انقلابی، افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری است و تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی دقیق، امکانات لازم برای اعزام زائران و پشتیبانی از این مراسم را فراهم کنیم.

بارانی بیرانوند، بیان کرد: در همین راستا، ۵۲ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری خرم‌آباد روز شنبه برای جابه‌جایی و اعزام زائران در اختیار شهرداری قم قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین ۵۰ نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری برای ارائه خدمات پشتیبانی در محل مراسم مستقر شده‌اند و پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز در بخش‌های مختلف فرهنگی، خدماتی و هماهنگی، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده دارند.

شهردار خرم‌آباد با اشاره به استقبال مردم خرم‌آباد از حضور در این مراسم، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل شهرداری، زمینه اعزام حدود هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان خرم‌آبادی به قم فراهم شده است تا این عزیزان بتوانند در آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور پیدا کنند.

بارانی بیرانوند، تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری با تمام توان و امکانات در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به مردم پای‌کار آمده است و امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات مناسب، سهمی هرچند کوچک در برگزاری باشکوه این مراسم بزرگ و ماندگار داشته باشیم.