برپایی «موکب اقوام و مذاهب ایران جان» برای خدمت‌ به زائران امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید امت، «موکب اقوام و مذاهب ایران جان» با هدف اسکان و پذیرایی از زائران این مراسم در تهران برپا شد.

این موکب به مدت سه روز، از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه، با مشارکت برادران اهل سنت و شیعه و با حضور اقوام مختلف کشور فعالیت کرد و میزبان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بدرقه امام شهید بود.

در این موکب، برادران اهل سنت از اقوام و مناطق مختلف ایران با تهیه و پخت غذاهای متنوع، شیرینی‌های محلی و توزیع میوه، از بیش از ۶ هزار نفر از هم‌میهنانی که در مراسم تشییع و وداع حضور یافته بودند، پذیرایی کردند.

برادران اهل سنت بلوچ از استان سیستان و بلوچستان، کردهای استان کردستان، ترکمن‌های استان گلستان و همچنین اقوام حاضر از استان هرمزگان، با حضور و خدمت‌رسانی خود، جلوه‌ای از همبستگی ملی، برادری دینی و وحدت اقوام ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.