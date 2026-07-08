ناکامی قاچاقچیان مواد مخدر در نائین؛۲۶ کیلوگرم تریاک کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاقچیان مواد مخدر و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان نائین با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق محورهای مواصلاتی، از انتقال یک محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از تحقیقات میدانی و کنترل محورهای مورد نظر، یک دستگاه تریلی و یک خودروی سواری مرتبط با این محموله را شناسایی کردند. خودروهای مذکور طی یک عملیات غافلگیرانه و پس از هماهنگی با مرجع قضایی متوقف و مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین تصریح کرد: در بازرسی از این خودروها، مقدار ۲۶ کیلو و ۲۴۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد. در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر از اولویت‌های پلیس برای حفظ سلامت جامعه است، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر با هدف کسب منافع نامشروع، بنیان خانواده‌ها را هدف گرفته‌اند و پلیس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و مشارکت مردمی، با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد و اجازه جولان به سوداگران مرگ را نخواهد داد.

وی از شهروندان خواست ضمن تداوم همکاری با پلیس، هرگونه تحرکات مشکوک در حوزه توزیع و قاچاق مواد مخدر را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند؛ چرا که همراهی مردم یکی از مؤثرترین عوامل در پیشگیری از جرائم و حفظ امنیت پایدار است.