به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی اظهار کرد: دانشگاه باید بر جامعه اثرگذار باشد، نه اینکه صرفاً از آن متأثر شود و در بیان دیدگاه‌های مخالف نیز باید رویکرد علمی و منطقی مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره تجمعات دانشگاهی افزود: تجمع باید مقدمه‌ای برای اصلاح باشد و مطالبات دانشجویان باید شنیده و نظام‌مند شود. مدیران نیز در کنار شنیدن مطالبات قانونی، باید برای پاسخ‌گویی و رفع مشکلات اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین فلسفه قوانین و ضوابط برای دانشجویان، گفت: باید از ظرفیت استادان، کلاس‌های آموزشی و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت گفت‌وگو و تبیین استفاده شود.

طهماسبی با بیان اینکه نباید مسائل دانشگاه را بحران تلقی کرد، اظهار داشت: بخشی از مسائل می‌تواند ناشی از برداشت‌های نادرست، نبود جلسات مستمر گفت‌وگو یا ضعف مدیریتی باشد و باید پیش از تشدید مسائل، زمینه اصلاح و مدیریت آنها فراهم شود.

وی کار فرهنگی را در کنار نظارت ضروری دانست و از آمادگی مجموعه قضایی استان برای همکاری با دانشگاه‌ها خبر داد.