به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی‌فرد ظهر شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه بهکیش، با خیرمقدم به علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مشکل اساسی آموزش و پرورش در جزیره کیش و به خصوص در سال تحصیلی جدید، بحث کمبود نیرو است.

رجایی‌فرد افزود: از رئیس کمیسیون آموزش مجلس درخواست داریم برای اینکه حمایت کنند تا بر اساس قرارداد کار معین و خرید خدمات، تعدادی نیرو در اختیار آموزش و پرورش کیش قرار گیرد.

درخواست مزایای ویژه برای فرهنگیان کیش

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی فرهنگیان در جزیره گفت: حقوقی که همکاران اینجا می‌گیرند، مانند حقوق همکاران در سایر استان‌هاست، اما هزینه‌های جانبی زندگی در کیش قطعاً بیشتر از سایر مناطق است.

وی اظهار امیدواری کرد: کمکی شود تا برخی مزایای جانبی برای فرهنگیانی که در جزیره کیش و سایر جزایر مشغول به کار هستند، اختصاص پیدا کند تا ماندگاری نیرو در جزیره بیشتر شود.

رجایی‌فرد با اشاره به جابه‌جایی نیروهای آموزشی گفت: یکی از اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، این است که ممکن است یک یا دو سال و شاید بیشتر در خدمت همکارانمان نباشیم و به خاطر شرایط موجود، مجدداً به سرزمین اصلی کوچ کنند.

وی افزود: اگر قرارداد کار معین و مزایای جانبی برای همکاران در جزایر مدنظر قرار بگیرد و به‌خصوص در برنامه بودجه سال آینده توصیه شود، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد .

مدرسه بهکیش با مسئولیت اجتماعی خیرین راه‌اندازی شد

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدرسه بهکیش گفت: مدرسه‌ای که امروز در خدمت شما هستیم، مدرسه بهکیش است که توسط خیرین عزیز و در قالب مسئولیت اجتماعی راه‌اندازی شده و جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: تعداد کلاس‌هایی که امسال در این مدرسه شروع به کار و فعالیت می‌کنند، ۱۵ کلاس دوره متوسطه اول دخترانه است.

رجایی‌فرد تعداد دانش‌آموزان این مدرسه را ۴۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: بیش از ۴۰ همکار فرهنگی نیز در این مجموعه فعالیت خواهند داشت.