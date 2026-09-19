به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی نژاد ظهر شنبه گفت: بازسازی آسیبهای جنگ رمضان، در کنار توسعه، به یکی از سختترین بخشهای مدیریت این شهرستان تبدیل شده است.
به گفته فرماندار قدس ، بیش از ۲۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری و دهها واحد صنعتی آسیب دیدهاند و برای ۴۲ خانوادهای که خانههای خود را بهطور کامل از دست دادهاند، ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی اسکان موقت پرداخت شده و برای معیشت آنها یک میلیارد تومان کمک بلاعوض و یک میلیارد تومان وام ۴ درصدی در نظر گرفته شده است.
آقای فاتحینژاد میگوید، در یک سال گذشته، در کنار توسعه این شهرستان، بخش دشواری نیز صرف بازسازی آسیبهای جنگ شده است.
به گفته او، بیش از دو هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری و همچنین دهها واحد صنعتی در این شهرستان آسیب دیدهاند.
برای رسیدگی به این خسارتها، ستاد بازسازی شهرستان تشکیل شد و با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری، اداره صمت، گروههای جهادی و سایر دستگاهها، وضعیت و بازسازی واحدهای آسیبدیده پیگیری شده است.
در بخش اسکان، به ۴۲ خانوادهای که خانههای خود را بهطور کامل از دست داده بودند، ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی برای اسکان موقت پرداخت شد. علاوه بر این، برای معیشت این خانوادهها یک میلیارد تومان کمک بلاعوض و یک میلیارد تومان وام با نرخ ۴ درصد اختصاص یافته است.
فرماندار قدس همچنین میگوید ارزیابی و تعیین خسارت واحدهای صنعتی انجام شده و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای جبران این خسارتها تعیین تکلیف شده است.
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