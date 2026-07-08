نخستین داروخانه روباتیک جهان نسخه می پیچد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این داروخانه برای خودکار سازی فرآیند آماده‌سازی، تایید و تحویل نسخه‌ها طراحی شده است.

این پلتفرم بسته های داروی عمده مهر و موم شده را قبول می کند و نسخه ها را با کمترین دخالت انسانی تکمیل و تایید می کند.

«کیو» اعلام کرده این فناوری با فعال کردن عملیات خودکار داروخانه در نزدیکی محل مورد نیاز بیماران، قصد دارد هزینه‌های عملیاتی داروخانه را کاهش دهد، دقت توزیع دارو را بهبود بخشد و دسترسی به خدمات تجویز دارو را گسترش دهد. شرکت مذکور ۱۲.۶ میلیون دلار سرمایه برای تسریع توسعه و به کارگیری این سیستم جمع آوری کرده است.

برخلاف سیستم های اتوماسیون معمول داروخانه ها که به انجام فعالیت های فردی کمک می کند، «کیو» توزیع، تایید و تحویل دارو را در یک جریان کاری خودکار یکپارچه می کند. دارو ها در بسته های مهر وموم شده تولید کننده وارد سیستم می شوند و در آنجا روبات ها، رایانش بصری و مکانیسم های کنترل خودکار فرایندهای ذخیره سازی، شمارش، توزیع و تایید را قبل از ارائه بسته های آماده دارو برحسب نسخه بیمار مدیریت می کنند.

این پلتفرم هم اکنون از ۲۵۰ دارویی که به طور معمول در آمریکا تجویز می شود، پشتیبانی می کند و بخش بزرگی از نسخه های روتین را پوشش می دهد. این سیستم با چند مرحله ایمنی و تایید خودکار ساخته شده که برای کاهش اشتباهات در توزیع و تداوم دقت در فرایند تحویل دارو طراحی شده است.

«کیو» مدعی است داروخانه روباتیک می‌تواند هزینه‌های آماده‌سازی و تحویل نسخه‌ها را در مقایسه با روش‌های سنتی فعالیت داروخانه‌ها، تا ۹۶ درصد کاهش دهد.