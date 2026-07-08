به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «محفل» با همکاری سازمان دارالقرآن‌الکریم فراخوانی شناسایی و معرفی چهره‌ها و سوژه‌های شاخص قرآنی را منتشر کرد.

در این فراخوان از اساتید، فعالان و علاقه‌مندان حوزه قرآن خواسته شده است شخصیت‌ها، خانواده‌ها یا گروه‌هایی را که با فعالیت‌ و سبک زندگی قرآنی خود می‌توانند الهام‌بخش جامعه باشند، برای حضور و معرفی در این برنامه پیشنهاد کنند.

برگزارکنندگان این طرح اعلام کرده‌اند، هدف از اجرای این فراخوان، شناسایی «گنجینه‌های قرآنی» و روایت ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و الگوهای کمتر شناخته‌شده در عرصه فعالیت‌های قرآنی است.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت اطلاعات سوژه‌های پیشنهادی خود در سامانه survey.porsline.ir در فرآیند شناسایی و معرفی این ظرفیت‌های قرآنی مشارکت کنند.