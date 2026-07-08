به گزارش خبرگزاری مهر، آمیت سگال خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا سفر خود به سرزمینهای اشغالی را لغو کرده است.
پیش از این روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرده بود که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در اولین سفر خود از زمان تصدی این پست وارد سرزمینهای اشغالی میشود.
این روزنامه افزود که وزیر جنگ آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یواو گالانت وزیر جنگ سابق دیدار خواهد کرد.
این منبع صهیونیستی مدعی شده است که یکی از اهداف این سفر، رفع نگرانیهای رژیم صهیونیستی در مورد فروش هواپیماهای اف 35 به ترکیه است.
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