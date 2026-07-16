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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

رایزنی وزرای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی

رایزنی وزرای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی

دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از رایزنی تلفنی میان «یسرائیل کاتس» و وزیر جنگ آمریکا درباره آخرین تحولات مربوط به تجاوز اخیر واشنگتن علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، به صورت تلفنی گفتگوکرد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این خصوص آمده است که وزیر جنگ آمریکا در این تماس تلفنی آخرین تحولات مربوط به تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران را با همتای صهیونیست خود در میان گذاشته و دو طرف بر ادامه همکاری ها در برابر هرگونه تحول احتمالی تأکید کرده‌اند.

این در حالیست که آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو تجاوز اخیر به ایران یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از دست یابی به اهداف اعلام شده خود ناکام مانده اند.

کد مطلب 6889576

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