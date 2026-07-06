به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس العربی، با چرخش ناگهانی دولت ترامپ از رویکرد نظامی به دیپلماسی، نقش «پیت هگست» به عنوان تندروترین چهره کابینه کمرنگ شده است. هگست که پیشتر در جریان جنگ ۳۹ روزه، مدام بر طبل جنگ میکوبید، اکنون در سایه قرار گرفته و جای خود را به «جیدی ونس» داده است. ناظران سیاسی این تغییر را یک بازی سیاسیِ هماهنگ میدانند؛ جایی که ونس نقش «پلیس خوب» را در مذاکرات ایفا میکند و هگست، به عنوان «پلیس بد»، تنها بر روی میز بودنِ گزینه نظامی تأکید دارد.
با این حال، شواهد نشان میدهد واشنگتن به بنبست رسیده است. مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری قطر و پاکستان بر سر موضوعات راهبردی، از جمله امنیت تنگه هرمز، راه به جایی نبرده و بیدستاوردیِ این مسیر، سکوتِ هگست را معنادارتر کرده است. کارشناسان معتقدند بخشی از این سکوت، ناشی از نداشتن دستاورد ملموس در میز مذاکره است که دولت ترامپ بتواند آن را به عنوان یک پیروزی به افکار عمومی بفروشد.
منابع خبری فاش کردهاند که هگست علیرغم عقبنشینی رسانهای، همچنان در حال لابیِ فشرده با کنگره برای تأمین بودجه تسلیحاتی و جایگزینی مهماتِ مصرف شده در جنگ اخیر است. گزارشها حاکی از آن است که او و ژنرال «دن کین» در دیدارهای خصوصی، همچنان بر تداوم گزینههای نظامی به ترامپ فشار میآورند؛ با این حال، رئیسجمهور آمریکا فعلاً ترجیح میدهد با تکیه بر مذاکرات، از ریسک و هزینه شکست نظامی دوباره بگریزد، هرچند همچنان تهدیدات نظامی را به عنوان اهرم فشار حفظ کرده است.
نظر شما