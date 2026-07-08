به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز در اولین سفر خود از زمان تصدی این پست وارد سرزمینهای اشغالی میشود.
این روزنامه افزود که وزیر جنگ آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یواو گالانت وزیر جنگ سابق دیدار خواهد کرد.
این منبع صهیونیستی مدعی شده است که یکی از اهداف این سفر، رفع نگرانیهای رژیم صهیونیستی در مورد فروش هواپیماهای اف ۳۵ به ترکیه است.
این سفر در حالی انجام میشود که آمریکا امروز حملاتی را علیه برخی مواضع در جنوب ایران انجام داد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.
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