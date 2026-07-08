به گزارش خبرنگار مهر، امیر کلری،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از اعزام نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جوادآباد به شهر قم برای مشارکت در تأمین ایمنی مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.

وی که مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جوادآباد است، اظهار کرد: روز دوشنبه تیم عملیاتی متشکل از سه آتش‌نشان به همراه یک دستگاه خودروی اطفای حریق برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت به شهر قم اعزام شدند.

کلری افزود: هدف از این اعزام، مشارکت در تأمین خدمات ایمنی و پشتیبانی از برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم ملی و مذهبی است و نیروهای اعزامی با تجهیزات کامل در محل استقرار یافته‌اند تا در کنار سایر عوامل امدادی و خدماتی، ایمنی مراسم را تأمین کنند.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری جوادآباد در پایان تأکید کرد: همکاری بین‌شهری در چنین مناسبت‌هایی همواره از اولویت‌های این مجموعه بوده و آتش‌نشانی جوادآباد آمادگی کامل برای ارائه خدمات ایمنی در مأموریت‌های مشابه را دارد.