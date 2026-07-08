دیدار سفیر چین با اندیشکده های منتخب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دیدار «زونگ پیو» سفیر چین با اندیشکده های منتخب کشور برگزار شد.



از ابتدای این مراسم سایت چینی خانه اندیشه ورزان توسط سفیر چین در ایران افتتاح گردید.

سفیر چین در ایران در ادامه این نشست گفت: چین پانزدهمین برنامه توسعه خود را تنظیم کرده است. سرعت رشد اقتصادی چین در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۵ درصد رسیده است.



وی ادامه داد: صنایع جدیدی در چین در حال شکل گیری هستند.در تهران بیش از دوسال است که مشغول کار هستم و اتوبوس های برقی چین را در خیابان‌ها میبینم.



وی افزود: در سالهای اخیر رییس جمهور ابتکارات مهمی را مطرح کردند که مورد استقبال جامعه بین المللی قرار گرفته است. همواره به اصول انصاف و عدالت دعوت میکنیم و تلاش میکنیم نظم بین المللی را بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد حفظ کنیم.



وی گفت: اشفتگی در خاورمیانه بدلیل مداخلات خارجی بیشتر شده است. ما از کشور های منطقه میخواهیم از طریق سیاسی و دیپلماتیک موضوعات منطقه را حل و فصل کنند.



سفیر چین در ایران بیان کرد: از سال گذشته تا امروز امریکا و اسراییل حملات غیرقانونی را علیه ایران انجام دادند. چین همواره از ایران و حاکمیت ارضی آن حمایت میکند . با همه اقداماتی که تنش منطقه ای را تشدید میکند مخالف هستیم.



وی گفت: رییس جمهور چین چهارابتکار را برای صلح وثبات خاورمیانه را مطرح کردند. درحالیکه امریکا واس اییل ایران را بمباران میکرد چین چندین بار کمک های بشر دوستانه را به ایران اهدا کرد و کمک های جدیدی در راه هستند.



وی گفت: امسال پنجاه و پنجمین سال تاسیس روابط ایران و چین است. بعد از این جنگ دوستی مردم دو کشور عمیق تر می شود.