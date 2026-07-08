دعوت شورای هماهنگی از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار دعوت کرد تا با حضور پرشور در مراسم تشییع پیکر «قائد شهید امت» در مشهد مقدس، وفاداری خود به آرمانهای انقلاب را به نمایش بگذارند.
متن بیانیه به شرح زیر است؛
حضور اقیانوس خروشان ملت قدرشناس و مبعوث شده در امالقرای جهان اسلام، تهران و کانون فقاهت و مرجعیت، قم و در عراق مهد پایداری، جلوهای شکوهمند از حماسه وفاداری امت را رقم زد و تجلیبخش عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران و میثاق ماندگار مردمی قدرشناس با خون پاک زعیم عالیقدر و امام شهید بود.
این خیزش بیمانند، رزمایش اقتدار اسلام، تجدید عهد با آرمانهای بلند انقلاب و ترسیمکننده «خط سرخ خونخواهی» از مستکبران عالم بود که اراده راسخ امت را در ادامه راه مقاومت به نمایش گذاشت. اکنون در ایستگاه پایانی این سفر بهشتی و در امتداد آن حماسههای باشکوه، مشهد مقدس، پایتخت معنوی ایران اسلامی و خطه خورشید، فردا آماده است تا در جوار مرقد مطهر و نورانی امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة و الثناء)، کالبد مطهر نادره دوران، مجاهد و موحد، رهبر فرزانه، پناه مستضعفان و قائد شهید امت را در آغوش جان بپذیرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تکریم عزم استوار و بیداردل ملت بزرگ ایران و عراق، از عموم مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار مشهد مقدس، مجاوران و زائران دلسوخته بارگاه رضوی، علما، فضلا، طلاب، دانشگاهیان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و تمامی دلدادگان مکتب جهاد و شهادت دعوت مینماید تا روز پنجشنبه 18 تیر ماه، از مسیر خیابان امام رضا علیه السلام به سمت حرم مطهر با حضوری پرشور، حماسی، منسجم و دشمنشکن در مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، جلوهای دیگر از وحدت ملی، سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی و پیوند ناگسستنی امت و ولایت را به نمایش بگذارند.
تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی در آستان مقدس رضوی و سطح شهر مشهد با بسیج کامل ظرفیتهای خود، آمادگی لازم را برای خدمترسانی شایسته به تشییعکنندگان گرامی فراهم آوردهاند تا این وداع تاریخی در فضایی پر از آرامش، امنیت و شکوه برگزار گردد و بار دیگر عهد ابدی ما با آرمانهای امام شهید و خط سرخ ولایت تجدید شود.
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