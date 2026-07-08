جزئیات شنیده شدن صدای انفجارهایی در استان هرمزگان 

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه برخی منابع خبری از شنیده شدن، صدای چند انفجار در شهرهای بندرعباس و سیریک در استان هرمزگان خبر داده‌اند.

با توجه به اینکه صداهای شنیده شده ضعیف بوده و در اکثر نقاط شهر به گوش نرسیده است، نمی‌توان در رابطه با ماهیت دقیق آن اظهار نظر کرد و ممکن است صداهایی در بندرعباس شنیده شده است مربوط به شلیک به اهداف متخاصم بوده باشد.

بر اساس این گزارش، صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک نیز به گوش رسیده است.

طبق اعلام استانداری هرمزگان هیچ برخورد یا اصابتی در شهرستان بندرعباس، شهرستان قشم و شهرستان سیریک صورت نگرفته است و پیگیری‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر ادامه دارد.

گفتنی است شب گذشته نیروهای تروریست ارتش آمریکایی اقدام به حمله به چندین نقطه در استان‌های جنوبی کشور از جمله بندرعباس، قشم و سیریک کردند که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه شدند.

جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.