روایت مهر از آنچه طی ساعات ابتدایی پنجشنبه در درگیری با دشمن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه، آرامش در نوار ساحلی و استان‌های جنوبی ایران با صدای پیاپی انفجارها و تحرکات پدافندی شکسته شد.

ابتدا مردم در شهر مُهر استان فارس صدایی شبیه انفجار شنیدند که بلافاصله منابع محلی اعلام کردند این صدا مربوط به فعالیت سامانه پدافندی در خارج از محدوده شهری بوده و هیچ انفجاری در داخل شهر رخ نداده است.

هم‌زمان با فعال شدن سامانه‌های پدافندی، موج جدیدی از صداها از جزیره کیش گزارش شد که به گفته شاهدان، منشأ آن دور از جزیره و بر فراز خلیج فارس بود.

کانون اصلی تحولات، استان‌های بوشهر و هرمزگان بود، در سیریک، میناب، بندرعباس، قشم و جزیره هنگام، ساکنان محلی از شنیده شدن انفجارهای متعدد خبر دادند.

در بندر کنگان نیز صدای انفجارهایی شنیده شد، هرچند فرماندار این منطقه تأکید کرد هنوز منشأ این صداها مشخص نشده است.

در همین حال، خبرنگار مهر از رهگیری و انهدام یک پرتابه کروز توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در عسلویه خبر داد.

در حالی که شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر حمله به تأسیسات پالایشگاهی عسلویه دست به دست می‌شد، فرماندار این شهرستان هرگونه انفجار در منطقه پالایشگاهی را قاطعانه تکذیب کرد.

با این حال، بررسی‌های میدانی خبرنگاران حاکی از آن بود که در نیمه شرقی شهر بندرعباس نیز صداهای انفجار مجددی به گوش رسیده که به گفته منابع آگاه، این حملات از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است.

همچنین گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده بر روی دریا بین نیروهای مسلح کشورمان و دشمن آمریکایی به وقوع پیوسته است.

هنوز هیچ‌یک از نهادهای رسمی نظامی درباره کلیت حوادث بامداد پنجشنبه اظهارنظر جامعی ارائه نکرده‌اند.