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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۰

معاون استاندار بوشهر: یک مرکز نظامی هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت

معاون استاندار بوشهر: یک مرکز نظامی هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت

بوشهر- معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: دقایقی پیش پایگاهی نظامی در جنوب شهر بوشهر مورد اصابت ۲ پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان گفت: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ناشی از اصابت این ۲ پرتابه دریافت نشده است‌.

وی یادآور شد: بامداد روز چهارشنبه نیز یک مقرر نظامی در شهرستان دشتی، همچنین ساعت ۹ صبح یک مقر نظامی در اطراف شهر چغادک و پیش از ظهر این روز پایگاه هوایی بوشهر مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفتند که این حملات منجر به شهادت یکی از کارکنان پایگاه هوایی به نام سروان علی معینی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: در جزیره خارگ تاکنون حمله‌ای گزارش نشده و در همین راستا از شهروندان انتظار است اخبار را تنها از منابع رسمی دریافت کنند.

کد مطلب 6882923

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